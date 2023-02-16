TBMM Başkanı Şentop, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu Politika Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu. Şentop, deprem bölgesinde son olarak Malatya'ya gitti. Doğanşehir Vahap Küçük Meydanı'nda kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret eden Şentop, daha sonra şehir merkezine geçti. TBMM Başkanı Şentop, Malatya'daki afet koordinasyon merkezinde, depremin kentte meydana getirdiği hasarın boyutu ve vatandaşların ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Kaynak: AA / Politika Mustafa Şentop Kahramanmaraş Doğanşehir Malatya Politika Haberler

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