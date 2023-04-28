TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü (2)

ŞENTOP, TÜRKMENİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞENTOP, TÜRKMENİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke ilişkilerinin ulaştığı seviyeden duyulan memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, geçtiğimiz yıl TBMM ile Türkmenistan Halk Maslahatı arasında imzalanan İş Birliği Protokolü'nün iki ülke arasındaki iş birliğine büyük katkı sağladığı dile getirildi.Meclis Başkanı Şentop ayrıca yeni görevi dolayısıyla mevkidaşına başarılar diledi.