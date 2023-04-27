TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü. Konuşmasının başında, deprem felaketi sonrası Azerbaycan'ın verdiği kapsamlı destek için teşekkür eden Meclis Başkanı Şentop, "En başından bu yana Azerbaycanlı kardeşlerimizin verdikleri destek ve yardımlar için sizin şahsınızda tüm Azerbaycan'a ve Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin 'iki devlet bir millet' düsturuyla devam ettiğini vurgulayan Şentop iki ülkenin, karşı karşıya olunan meselelerde ortak bir duruş geliştirdiğinin, parlamentolar arasında imzalanan yeni protokol ile de tarihe kayıt düşüldüğünü belirtti. Meclis Başkanı Şentop, Semerkant'taki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC'nin teşkilata gözlemci üye olarak kabulüne ilişkin Azerbaycan'ın verdiği desteğin önemini hatırlatarak, bundan sonra KKTC'yle parlamenter temasların artarak süreceğine olan inancını dile getirdi. Şentop, "Türk Devletler Teşkilatının ardından TÜRKPA'da da alacakları gözlemci üyelikle Kıbrıs Türk halkının haklı ve meşru davasında önemli bir merhale daha geçilmiş olacak. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etmemizin; şimdi olduğu gibi gelecekte de barış, istikrar ve refahımızın güvencesi olduğuna inanıyoruz" dedi.

Öte yandan, görüşmelerin sonunda Şentop ve Gafarova, iki ülke parlamentoları arasında iş birliği protokolünü imzaladılar.