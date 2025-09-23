TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve Büyükelçisi'ni Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı makamında kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka'yı kabul ettiği bildirildi.
Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika