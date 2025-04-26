TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Türkiye'yi temsilen Papa Franciscus'un Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonlarımızda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.