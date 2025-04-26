İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Büyükelçiliği'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'yi temsilen Papa Franciscus'un cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve büyükelçilik personeline başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Türkiye'yi temsilen Papa Franciscus'un Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonlarımızda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.