TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Umman Şura Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Bin Nasser Al Maawali ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Umman Şura Meclisi Başkanı Al Maawali ile görüştü. Kurtulmuş, görüşmede Umman ve Türkiye halklarının kardeş, dost iki halk olduğunu belirterek, ülkeler arasında güzel bir ilişkinin bulunduğunu, bunu çok daha ileriye götürme arzusunda olduklarını belirtti. Hükümetler arası ilişkinin yanı sıra parlamentolar arası ilişkinin de artırılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, üst düzey karşılıklı ziyaretlerin de hızlandırılmasını istediklerini ifade etti. İkili ilişkilerin artırılmasının bölgenin gelişen şartları bakımından da zaruri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırılarıyla bölgenin zor bir dönemden geçtiğini, bölge ve Müslüman ülkelerin birlikte hareket ederek daha kuvvetli bir şekilde yol alması gerektiğini vurguladı.

"İsrail'in en büyük gücü İslam dünyasının dağınıklığı, kararsızlığı ve inisiyatifsizliği"

İsrail'in en büyük gücünün İslam dünyasının dağınıklığı, kararsızlığı ve inisiyatifsizliği olduğuna da dikkati çeken Kurtulmuş, Müslümanların aynen namazdaki gibi siyasi ilişkilerde de safları sıklaştırması gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, Umman'ın bölgedeki barışçıl dış politika anlayışını takdirle karşıladıklarını, özellikle Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Yemen'deki çatışmaların barışçıl bir şekilde sonlandırılması konusundaki çalışmalarını da önemsediklerini ifade etti. Kurtulmuş, Müslümanların kendi aralarındaki sorunları çözebilecek iradeyi gösteremezse sadece Filistin'de yaşananlar değil, bölgedeki gerilimlerin yayılacağını ve buradaki ülkelerin çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Umman ile her alandaki işbirlikleriyle çok büyük teknolojik hamlelerin da yapılabileceğini ifade eden Kurtulmuş, iki ülke arasında savunma sanayii, teknoloji gibi alanlardaki işbirliğini geliştirme potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

İkili ilişkilerin Türkiye-Umman işbirliğini daha da ileri götüreceği mesajı

Al Maawali ise çeşitli programlarda bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, ikili ilişkilerin Türkiye-Umman işbirliğini daha da ileri götüreceğini söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un APA'nın 14'üncü Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Müslümanları ilgilendiren konulara değindiğini dile getiren Al Maawali, Filistin davası doğrultusunda kendilerinin de aynı vurguyu yaptıklarını ifade etti.

Umman-Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirten Al Hawaali, Umman halkının Türkiye'yi çok sevdiğini ve her zaman ziyaret ettiklerini söyledi. Umman olarak bütün Müslüman ülkelerinin birlik içerisinde olmasını desteklediklerini ifade eden Al Hawaali, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinden de mutluluk duyduklarını kaydetti. Al Maawali, Türkiye'nin son 20 yıldaki büyük hamlelerinin dikkat çektiğini, ekonomi ve savunma sanayii alanlarında Türkiye'nin hamleler gerçekleştirdiğini ve karşılıklı işbirliğini önemsediklerini ifade etti.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı. - BAKÜ