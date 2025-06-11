TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'nda Konuşacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu'na hitap edecek.

TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu, "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla Kazakistan Meclisinin ev sahipliğinde başkent Astana'da düzenlenecek.

Genel Kurul'a iştirak edecek Kurtulmuş'un, bu toplantı kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelmesi ve ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Kurtulmuş, Astana'da TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'na hitap edecek ve TÜRKPA Asamble Konseyi ile TÜRKPA üyesi ülke parlamentolarının meclis başkanlarıyla düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, söz konusu programları gerçekleştirmek üzere geldiği Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Meclisi Başkanvekili Albert Rau, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer ilgililer karşıladı.