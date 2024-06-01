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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan LGS öğrencilerine başarı dileği

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun. Rabb'im umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın.' ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "LGS'ye girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Sınav sonuçları şimdiden hepinize hayırlı olsun. Rabb'im umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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