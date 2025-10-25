TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin'in vefat ettiğini üzülerek açıkladı ve ailesine başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Başkanımız Mehmet Ali Şahin'in kıymetli babası, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika