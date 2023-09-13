TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad etti.