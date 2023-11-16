TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet- Gelecek Grubunu ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Selçuk Özdağ, anayasa çalışmaları ve Can Atalay meselesine ilişkin, "Seçim atmosferi içerisinde bunların konuşulmasının şimdilik doğru olmadığını seçimden sonra gerek İçtüzük konusunu gerek Anayasa konusunun konuşulması gerektiğini aktardık" dedi. Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise Ogün Samast'ın şartlı tahliyesine ilişkin, "Eline hiç silah sadece bir yerlere üye olduğu kanaati oluştuğu için ceza verilen, insanlar koşullu salıvermeden yararlandırılmıyor. Ama bu ülkede cinayet işleyen, toplumsal barışa kast eden bir kişi koşullu salıverme hükümlerinden yararlanabiliyor" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet- Gelecek Grubunu ziyaret etti. Görüşmede Saadet-Gelecek Grup Başkanı Selçuk Özdağ'a, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya da eşlik etti. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Özdağ şu açıklamayı yaptı:

"Saadet -Gelecek Grubu olarak TBMM Başkanımızı ağırladık. Numan Kurtulmuş beyefendi bizlere iadeyi ziyarette bulundular. Meclis'in işleyişi ile ilgili sohbetimiz oldu. Saadet- Gelecek grubu olarak taleplerimiz vardı. Bunlarla ilgili olarak kendileri not aldılar. Türkiye'nin daha demokratik bir ülke daha hukukun üstünlüğünü önemseyen bir ülke olma noktasında bir siyasi görüşmelerimiz konuşmalarımız oldu. Nezaket ziyaretiydi.

Özdağ, yeni anayasa çalışmaları ve Can Atalay meselesine ilişkin ise, "Bunların erken olduğunu, seçim atmosferi içerisinde bunların konuşulmasının şimdilik doğru olmadığını, seçimden sonra gerek iç tüzük konusunu gerek Anayasa konusunun konuşulması gerektiğini aktardık" dedi.

"OGÜN SAMAST'IN TAHLİYESİNİN ZAMANLAMASI MANİDAR"

Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezevi'nden koşullu salıverilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise zamanlamasının "manidar" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin birlik beraberliğiyle barış ortamına kasteden her türlü duruşun karşısında bir anlayışımız var. Tabii ki burada Sayın Hrant Dink'i de saygıyla anıyoruz. Şimdi olaya baktığımızda Ogün Samast'ın koşullu salıverme hükümlerinden yararlandığını görüyoruz. Koşullu salıverme hükümlerinden yararlanması için mahkumun toplumla bütünleşebilecek, yeniden suç işlememe gibi bir kanaati oluşması gerekiyor İdare ve Gözlem Kurulu'nda. Ben burada başka bir çelişkiye dikkat çekeceğim. Özellikle son dönemde Sincan Cezaevi'nden çok sayıda bize şikayet geliyor. Eline silah almamış ama sadece bir yerlere üye olmaktan dolayı ceza almış kişilerin koşullu salıverme hükümlerinden yararlandırılmadığını görüyoruz. Gerekçe ne? 'Toplumla bütünleşmesine uygun görülmemiştir. Yeniden suç işleme riski vardır' gibi gerekçeler gözetiliyor. Şimdi eline hiç silah almadan sadece bir yerlere inandığı için, bir yerlere üye olduğu için veya üye olduğu kanaati oluştuğu için ceza verilen, mahkum olan insanlar koşullu salıvermeden yararlandırılmıyor. Yani toplumsal bütünleşmeye hazır değil mesajı veriliyor. Ama bu ülkede cinayet işleyen, toplumsal barışa kast eden bir kişi koşullu salıverme hükümlerinden yararlanabiliyor. Biz bu çelişkiyi de milletimizin taktirine sunuyoruz. Şimdi biz bu çelişkiye dikkat çekmek istiyoruz. Bu da adaletsiz, tutarsız bir duruş olarak görüyoruz. Tabii ki zamanlaması da manidar."