TBMM Başkanı Kurtulmuş, Romanya'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyareti kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etti. Ziyarette Kurtulmuş, anıta çiçek bıraktı ve beraberindeki heyetle fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Romanya'da temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, başkent Bükreş'teki Odeon Meydanı'ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etti. Kurtulmuş, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı ve parlamento heyetiyle fotoğraf çektirdi.

Ziyarette Kurtulmuş'a Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan eşlik etti. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
