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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenazesi İçin Vatikan'a Gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus'un Cenazesi İçin Vatikan'a Gidiyor
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere yarın Vatikan'a gidecek. Kurtulmuş, bu törenle Türkiye'yi temsil edecek.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenazesine katılmak üzere Vatikan'a gidecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek. Kurtulmuş, Papa Franciscus için yarın düzenlenecek törende Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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