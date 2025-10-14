Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı çerçevesinde Pakistan'da bulunarak Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti ve ev sahipliği için teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın Lahor kentinde, kıymetli mevkidaşım Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahiba Gafarova ile Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret ettik. Gösterilen ev sahipliği ve misafirperverlik için Pencap Eyalet Meclisi Başkanı Sayın Malik Muhammed Ahmed Khan'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret belli oldu

Mert Yazıcıoğlu'nun "Kuruluş Orhan"dan alacağı ücret belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.