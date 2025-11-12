TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov'u kabul etti.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov'u kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov'u kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika