TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Neşet Ertaş'ı vefatının 14. yılında andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 14'üncü yılında Neşet Ertaş'ı andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Bozkırın sesini sazına, Anadolu insanının acısını, sevincini ve umudunu türkülerine taşıyan halk ozanı Neşet Ertaş'ı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Büyük ustanın, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu besleyen türküleri, ezgileri nesilden nesile aktarılarak ortak hafızamızda ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecek. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA