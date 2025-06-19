TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş NATO Daimi Temsilciliği'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş NATO Daimi Temsilciliği'ni Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brüksel'deki Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti ve Büyükelçi Basat Öztürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete çeşitli parlamenterler de katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahı'ndaki Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Basat Öztürk'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan da yer aldı.

Kurtulmuş, daha sonra NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında NATO PA Başkanı Marcos Perestrello'nun parlamento başkanları ve temsilcileri onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

NATO PA Başkanı Perestrello ile resepsiyonda bir araya gelen Kurtulmuş, ayrıca Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Neal Dunn, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Marketa Pekarova Adamova, NATO PA Başkan Yardımcısı Agnes Vadai'nin de aralarında olduğu bazı parlamento başkanları ve temsilcileriyle de görüşerek sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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