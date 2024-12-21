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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Resmi Temaslarda Bulunuyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Burada mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak ve Türkçe Eğitim Bayramı programına katılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya geldi. Kurtulmuş'u Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve diğer ilgililer karşıladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de Üsküp'e geldi.

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Kurtulmuş, ziyareti çerçevesinde başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelecek Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından da kabul edilecek.

Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katılacak, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kalkandelen Üniversitesi'ni de ziyaret ederek öğrencilere hitap edecek. Kurtulmuş ayrıca Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleriyle görüşme de yapacak. Maarif Vakfı Kalkandelen Okulu'nu ziyaret edecek Kurtulmuş, burada düzenlenecek 21 Aralık Türkçe Bayramı programına katılacak. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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