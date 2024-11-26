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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatarı ve Somali Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatarı ve Somali Heyetini Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Somali heyetini kabul ederek, Türkiye-Ukrayna ve Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grupları ile ilişkileri geliştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatarlarının milli lideri, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Ukrayna- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Ahtem Çiygöz ile Somali-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sadak Omar Hassan'ı ayrı ayrı kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen kabullerde, Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Türkiye-Somali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat ile dostluk gruplarına üye milletvekilleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
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