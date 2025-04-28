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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Caparov ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesini umduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a, kendisine ve heyetine gösterdiği hüsnükabul için teşekkür etti. Kurtulmuş, "Ziyaretimizin, Türkiye-Kırgızistan arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin her alanda güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
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