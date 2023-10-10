TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ile KEİPA Türkiye Grubu Başkanı Fatih Dönmez'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KEİPA yetkililerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ile KEİPA Türkiye Grubu Başkanı Fatih Dönmez'i kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ile KEİPA Türkiye Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'i kabul etti" denildi.