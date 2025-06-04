TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile telefonda görüştü.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanlığı görevine seçilmesinin, TBMM ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 4 Haziran'da kutlanan Kazakistan Devlet Sembolleri Bayramı münasebetiyle Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'u tebrik etti. Kurtulmuş ve Koşavov, birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.