TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kurban Bayramı tebriklerinin yanı sıra, Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanlığına seçilmesi de hayırlı temennilerle kutlandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile telefonda görüştü.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeniden Meclis Başkanlığı görevine seçilmesinin, TBMM ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 4 Haziran'da kutlanan Kazakistan Devlet Sembolleri Bayramı münasebetiyle Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'u tebrik etti. Kurtulmuş ve Koşavov, birbirlerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika