TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki Büyükelçiliği Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'daki Büyükelçiliği Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi için bulunduğu Kazakistan'da Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Büyükelçi Mustafa Kapucu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan'da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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