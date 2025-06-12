TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Büyükelçilik Ziyareti Gerçekleştirdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin 14. Genel Kurulu için bulunduğu Kazakistan'da Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Büyükelçi Mustafa Kapucu'dan bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti, Büyükelçi Mustafa Kapucu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği Kazakistan'da Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan'da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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