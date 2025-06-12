TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Bir Araya Geldi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı ve TÜRKPA 14'üncü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'e, hüsnü kabulleri için şükranlarımı sunuyor; ziyaretimizin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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