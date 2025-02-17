İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi

Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve 4 yıla kadar hapis istemi
HÜDA PAR çalıştay düzenledi, Başdanışman Uçum ile AK Partili Metiner birbirine girdi

Erdoğan'ın başdanışmanı ile AK Partili Metiner birbirine girdi
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
Kripto para skandalı! Muhalefet 'Milei görevden alınsın' çağrısı yaptı

Dünya bu olayı konuşuyor: Devlet başkanını bir an önce görevden alın

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için gittiği Tokyo'da Japonya Veliaht Prensi Akishino ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Türk-Japon dostluğunu güçlendirme temennisinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Veliaht Prensi Altes Akishino ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başkent Tokyo'da Japonya Veliaht Prensi Akishino ile Akasaka Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Veliaht Prenses Akishino da yer aldı.

Kurtuşmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk-Japon dostluğunun her alanda daha da güçlenmesini arzuluyor, ülkelerimiz arasındaki tarihi ve köklü bağdan duyduğumuz memnuniyetimizi ifade ediyorum. Nazik misafirperverlikleri dolayısıyla Veliaht Prens ve Prenses Akishino'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
img

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminini yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Konya! Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmeye talip olan biri var

Dev derbiyi yönetmeye talip olan biri var
Kanlı düello kamerada

Kanlı düello! Husumetlisini herkesin gözü önünde böyle öldürdü
Ablasının bir sözü yaşanan dramı ortaya çıkardı! Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış

Babasının öldürdüğü adam gerçek babasıymış
Altın fiyatları bir yandan yükselirken diğer yandan endişe kaynağı oluyor

Altın yatırımcısının endişeleri artıyor
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği teknik direktör Hollanda'yı sallıyor

Sergen'in dalga geçtiği teknik direktör şimdi bir ülkeyi sallıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.