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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Japonya'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Japonya'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya temasları çerçevesinde Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya temasları çerçevesinde Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyetimizle birlikte Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan çalışanlarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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