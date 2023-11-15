TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, IRCICA Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Mahmud Erol Kılıç'ı kabul etti.

Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabule ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"IRCICA Genel Direktörü, değerli dostum, Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile Meclisimizde bir araya gelmekten mutluluk duydum. Tüm dünyanın İslam'ın üstün ahlak, barış ve esenlik çağrısına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, 1400 yıllık İslam kültür mirasına, düşünce birikimi ve sanat tarihine ışık tutan IRCICA, bu değerler aracılığıyla İslam medeniyetinin yaşatılması ve İslam dünyası içerisinde dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir misyon üstleniyor. Değerli hocamıza ve IRCICA'ya çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum."