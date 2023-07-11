TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Girne'deki Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC temasları kapsamında Girne'de bulunan Boğaz Şehitliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen 301 TSK askeri ve 26 Kıbrıslı Türk askerinin kabrinin bulunduğu şehitlikte anıta çelenk bırakan Kurtulmuş, şehitlik şeref defterini imzaladı.

Kurtulmuş şehitlikte yaptığı konuşmada, 'Kıbrıs Türklerinin onur ve egemenlik hakkı için şehit olan sizler bize millet olma bilincini bahşetmektesiniz. Sizler kıyamete kadar milletimizin örnek almaya devam edeceği tarihi şahikalarsınız. Eşsiz kahramanlıklarınız ile kara geceleri aydınlık sabaha çevirdiniz. Kıbrısımızın ve Kıbrıs Türklerinin esenliği oldunuz. Bugünümüzü siz mücahit ve şehitlerimize borçluyuz. Bunun şuurunda olarak sizleri rahmet ve şükranla yad ederken ruhunuz şad olsun diyoruz' dedi.

TBMM heyetinin de katıldığı şehitlik ziyaretine KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de eşlik etti.