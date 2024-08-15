Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmede Filistin meselesinin önemini vurguladı ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine desteklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Görüşmede, Sayın Abbas'ın Gazi Meclisimizde hitap edecek olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik, özgürlük ve onurlu bir yaşam mücadelesi veren mazlum Filistinli kardeşlerimizin sesinin Meclis'imizden tüm dünyaya duyurulmasının tarihi bir önem taşıdığını vurguladık" dedi.

'MUTLAKA EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULACAKTIR'

Filistin meselesinin her zaman milletin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, "Sayın Abbas'la gerçekleştirdiğimiz görüşmede ifade ettiğimiz gibi Filistin halkının özgürlük mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Mutlaka ve mutlaka başkenti, 1967 sınırları esas alınmış, bölünmemiş Kudüs olan, tam manasıyla bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulacaktır. Türkiye olarak Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, insani yardımların kesintisiz erişiminin sağlanması temel önceliklerimizdir. Filistinli kardeşlerimizin barış ve huzurunun sağlanmasına yönelik girişimlerin başarıya ulaşması için her türlü gayreti göstermeye ve elimizdeki tüm imkanlar ile Filistinli kardeşlerimizle yan yana, omuz omuza durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Mahmud Abbas Filistin Dış Politika Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu? DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? MasterChef eleme adayları kim, 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Roblox nedir? Roblox oyunu nedir, neden yasaklandı? Roblox nasıl indirilir, nasıl oynanır? Petrol Sevdası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Petrol Sevdası filmi ne zaman, nerede çekildi? Petrol Sevdası filmi gerçek mi? CUMA HUTBESİ 16 Ağustos 2024 16 Ağustos Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! Japon İşi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Japon İşi filmi ne zaman, nerede çekildi? Japon İşi filmi gerçek mi? 16 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Doğu Ekspresinde Cinayet filmi ne zaman, nerede çekildi? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Meclis TV canlı izle! Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi? 15 Ağustos Meclis TV canlı yayın!
title