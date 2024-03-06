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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili'nde Maarif Okullarını ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Türkiye Maarif Vakfı'nın kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti. Kurtulmuş, öğrencilerle sohbet etti ve hediyeler verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı ve resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti.

Kurtulmuş, okulda, ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler tarafından karşılandı. Yerel kıyafetli iki öğrenci de TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş'a çiçek takdim etti.

Okul öğrencilerinden oluşan koroyu dinleyen Kurtulmuş, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

TMV Fildişi Sahili Temsilcisi Oğuzhan Uğur, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kurtulmuş, buradaki kurumda, ülkeler arasındaki dostluk ve kalıcı işbirliği imkanlarının da artırıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.

Kaynak: AA / Politika

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