TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili'nde Büyükelçilik Ziyareti Yaptı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İSİPAB 18'inci Konferansı'na katılmak üzere Fildişi Sahili'ne geldi. Kurtulmuş, Abidjan Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere dün geldiği Fildişi Sahili'nde, Abidjan Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak üzere dün geldiği Fildişi Sahili'nde temaslarına başladı. Kurtulmuş bugün Türkiye'nin Abidjan Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Deniz Erdoğan Barım'dan Fildişi Sahili'ndeki çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ABİDJAN