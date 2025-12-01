TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Duşanbe Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Büyükelçi Umut Acar'dan bilgi aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaret dolayısıyla geldiğimiz Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Umut Acar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika