TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret ederek Vali İlhami Aktaş ile görüştü. Ziyarette AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran da hazır bulundu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş tarafından karşılandı. Ziyarette AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran hazır bulundu. Karşılama mangasını selamlayan Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vali Aktaş ile bir süre görüşerek sohbet etti. Vali İlhami Aktaş, ziyaretin anısına TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 57. Alay Sancağı'nı takdim etti.