TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ı Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları hakkında sosyal medya üzerinden bilgi paylaşıldı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika