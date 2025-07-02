TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ı Kabul Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı kabul etti" denildi.