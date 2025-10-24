TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Balıkesir'de Temaslarda Bulunacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 27 Ekim Pazartesi günü Balıkesir'de temaslarda bulunacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Balıkesir programı kapsamında ilk olarak Balıkesir Üniversitesi'ni ziyaret edeceği ve 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreninde öğrencilere hitap edeceği belirtildi.

Açıklamada, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek Kurtulmuş'un, daha sonra kentin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşeceği kaydedildi.