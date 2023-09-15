TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, Bakü fatihi Nuri Killigil Paşa ve askerlerini rahmetle anarak Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmasını vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, " Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünü kutluyor; Bakü fatihi, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ve askerlerini rahmetle anıyorum. Kabirleri nur, ruhları mesrur, mekanları cennet olsun. Türkiye ve Azerbaycan, dün ve bugün olduğu gibi yarın da 'tek millet iki devlet' şiarıyla birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmasını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.