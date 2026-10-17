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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ara Güler'i vefatının 8. yılında sosyal medyadan andı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, usta foto muhabiri Ara Güler'i vefatının 8. yıl dönümünde sosyal medya hesabından andı. Kurtulmuş, paylaşımında Güler'in İstanbul'un hafızasını kuşaktan kuşağa taşıdığını ve ülkenin kültür mirasında müstesna bir yer edindiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i vefatının 8. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fotoğraflarıyla İstanbul'un hafızasını kuşaktan kuşağa taşıyan, insana ve hayata tanıklığıyla ülkemizin kültür mirasında müstesna bir yer edinen usta foto muhabiri Ara Güler'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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