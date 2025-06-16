TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anıtkabir'i Ziyaret Etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

3 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle yeniden Meclis Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan Vekilleri Bekir Bozdağ, Tekin Bingöl, Celal Adan ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kurtulmuş ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; milletimizin iradesini temsil eden Gazi Meclisimiz 28'nci dönemin ikinci devresine girerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Başkanlık Divanı'nın değerli üyeleriyle birlikte görevimizi emanet bilinciyle ve halkımızın bizden beklediği yüksek hassasiyet şuuruyla yürütme kararlılığımızı teyit ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı ve istiklal mücadelemizin başkomutanını ziyarete, milletimizin ortak iradesini temsilen saygı ve sorumluluk duygusuyla bir kez daha gelmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, farklı düşüncelerin bir araya geldiği, milletimizin çoğulcu yapısının yansıdığı en yüksek ve meşru zeminidir. Bu çatı altında demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, toplumsal huzur ve iç barışımızı pekiştirecek, hukukun üstünlüğünü kökleştirecek siyaset dili ve pratiğini inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönem siyaset kurumunun her zamankinden daha fazla müzakereyi, kapsayıcılığı ve ortak aklı öncelemesi gereken bir zamandır. Bu anlayışla terörden arınmış, tam anlamıyla bağımsız, birlik ve kardeşlik içinde yaşayan bir Türkiye'yi inşa etmenin çabası içindeyiz. Şiddetin her türünün demokrasiyi, kalkınmayı ve insan haklarını tehdit ettiği bilinciyle, Meclis çatısı altında oluşturulacak müşterek iradenin kalıcı çözümler üretmesini temenni ediyoruz."

'SİVİL ANAYASA'YI YAPMAK MECLİSİMİZİN TARİHİ GÖREVİDİR'

Kurtulmuş yeni dönemde demokratik katılımı artıracak çalışmaların yapılacağını belirterek şöyle devam etti:

"Yasama kalitesini yükseltecek ve milletin temsil kudretini pekiştirecek yeni bir iç tüzük çalışması için, siyasal partilerimizle uyumlu ve verimli bir mesai içinde olmayı hedefliyoruz. Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olmasını hedeflediğimiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizin ortak talebi olan yeni ve sivil anayasa ile Türkiye'yi daha demokratik ve adil bir yapıya kavuşturmak, Meclisimizin tarihi görevidir. Bu hedefi partiler üstü bir sorumlulukla ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirme irademiz bakidir. Adaletin, birliğin, vicdanın, refahın, haysiyetin ve hürriyetin hakim olduğu bir Türkiye ideali, aziz milletimizin ortak ufkudur. Ülkemizi, bölgesinde ve dünyada barışın, vicdanın ve insanlığın öncüsü yapmak için durmaksızın çalışacağız. Milletimizin emanetini hakkıyla taşıyacağımıza ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna dair kararlılığımızı bir kere daha yineliyor, aziz hatıranızı, saygı ve şükranla anıyoruz. Yüce Meclis'in bizlere yeniden tebliğ ettiği bu kutlu görevin ağırlığının anlamını biliyor ve emaneti hakkıyla taşıma sözümüzü yineliyoruz. TBMM'nin şerefli kürsüsünden yükselecek her sözde halkımızın sesi, atılacak her adımda milletimizin iradesi ve geleceği olacaktır. Ruhunuz şad olsun."