TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil'i kabul ettiği ifade edildi.