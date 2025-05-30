Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş'u TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Abdülhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve bazı AK Parti milletvekilleri karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına yapılan açıklamada AK Parti Grup Başkanı Güler "TBMM Başkanımızla 2 yıllık Meclis çalışmalarına yönelik bazı değerlendirmelerimiz oldu. Tabii 2 yıldır Meclis Başkanımızla birlikte gerek komisyon gerekse Genel Kurul çalışmalarımızda yakın bir işbirliği içerisinde önemli çalışmalara imza attık. Tabii bu dönem içerisinde değerli Başkanımızın siyasi birikimi, tecrübesi, entelektüel donanımı ve diğer parti gruplarıyla kurduğu dostane, samimi, yakın diyaloğu çok önemli çalışmaları yapmamıza da vesile oldu" dedi.

Güler ayrıca terörsüz Türkiye süreci için TBMM de önemli çalışmaların ortaya konulması gerektiğini ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürece dair yapacağı çalışmalara en üst düzeyde katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, önümüzdeki dönem Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini belirterek, "Siyasi partiler farklı fikirlere sahip olsalar da nihayetinde Türkiye Büyük Meclisi çatısı altında temsil edilen siyasi partilerin arasında çok köklü bir iş birliği, eğer bu yapılamıyorsa en azından çok kuvvetli bir diyaloğun var olması ve memleketin meselelerinin karşılıklı müzakereyle konuşarak görüşerek halledilmesi için bir çabanın ortaya konulması şarttır. Hele hele Türkiye'de artık terörün tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili yeni bir sürece girilmişken terörsüz Türkiye hedefinin en kısa zamanda en ufak bir zehirlenmeye müsaade edilmeksizin için tamamlanması için artık şimdiye kadar yapılan çalışmalar belli bir noktaya gelmiş ve bundan sonra bu işin Türkiye Büyük Meclisi çatısı altında şeffaf bir şekilde bütün halkımızla birleşerek ve halkın temsilcileri olan siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte yürütülmesi bir sorumluluk olarak Türkiye Büyük Meclisi üzerine gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Milli anayasayı yapmak ümit ederim ki mümkün olur"

TBMM'nin, önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa yapma mecburiyetinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Yeni anayasanın yapılabilmesi için siyasi partilerin arasındaki görüşleri yakınlaştırarak memleketimizin ihtiyacı olan özgürlükçü, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve çağın gereklerine uygun bir milli anayasayı yapmak ümit ederim ki mümkün olur. Bunun için de hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Biz demokraside milletin gücünden başka hiçbir güce eyvallah etmeyiz. Milletin gücünü esas alırız. ve bu anlamda da Türkiye Büyük Meclisi önümüzdeki süreçler arasında milli iradenin merkezi olarak Türkiye Demokrasisinin kalbi olarak üzerine düşen sorumlulukları ümit ederim ki yerine getirir ve terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirerek bu milletin yüzyıllık Cumhuriyet tarihinin yarısında ayağına büyük bir pranga olarak ayağına vurulan terör belasından kurtulur. Terörsüz bir Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölge demektir. Terörsüz bir bölge bu bölge halklarının tamamının hakkaniyet, eşitlik, adalet ve refah içerisinde yükselmesi, yücelmesi demektir" diye konuştu. - ANKARA