TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan'ın verdiği kanun teklifi) "Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle... - Haberler

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan'ın verdiği kanun teklifi) "Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan'ın verdiği kanun teklifi) 'Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan'ın verdiği kanun teklifi) "Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle ilgili, hukukçuların savcıların yapacağı çalışmalarla ortaya çıkabilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan'ın verdiği kanun teklifi) "Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle ilgili, hukukçuların savcıların yapacağı çalışmalarla ortaya çıkabilir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop, Milletvekili, Garo Paylan, Politika, Haberler

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