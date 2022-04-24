TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye... - Haberler

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: '(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop, Milletvekili, Garo Paylan, Türkiye, Politika, Haberler

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