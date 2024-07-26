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TBMM Başkanı Mahmut Abbas'ı Meclis'e Davet Etti

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Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Meclis'te hitap etmesi için Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı.

Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Meclis'te hitap etmesi için Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı.

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM'nde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Uluslararası Adalet Divanı danışma kurulunun İsrail'in Filistin topraklarında işgalci konumda olduğuna ilişkin kararını hatırlatan Yüksel, divandan, 3. devletlerin İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki hukuka aykırı varlığından kaynaklanan durumu yasal olarak kabul etmeme ve İsrail'in bu durumunu sürdürmesine destek vermeme yükümlülüğü altında olduğunu dair görüşün çıktığını belirtti.

Yüksel konuşmasının devamında "Divan, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in hukuka aykırı işgalini derhal sonlandırması için yöntemleri ve adımları değerlendirmesi gerektiğini ifade etmiştir. BM'nin en yüksek ve tarafsız yargıcı olan seçkin yargıçlardan müteşekkil Uluslararası Adalet Divanı'nın vermiş olduğu tedbirler ve danışma görüşü ile açıkça tespit edilmiştir ki, İsrail Devleti ve yöneticileri kasten soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını işlemektedir" ifadelerine yer verdi.

"TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı TBMM'nde hitap etmek üzere davet etmiştir"

Uluslararası camiada Filistin'e yönelik desteğin kitleler nezdinde hızla yükseldiğinin görüldüğünü ifade eden Yüksel, "Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas'ın, milli iradenin tecelli olan TBMM'de, Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurmak üzere hitapta bulunması için bir mektup yazarak ülkemize davet etmiştir. Uluslararası mahkemelerde devam eden mücadelelerin sonuç vermeye başladığını da düşünüyoruz. Filistin ile dayanışmamızı her alanda arttırarak devam ettireceğimizin sözünü burada bir kez daha veriyoruz" dedi.

Basın mensuplarının Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın davet sürecinin takibinin kimin kontrolünde olduğu sorusu üzerine Yüksel, "Meclis Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı kontrolünde" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Cüneyt Yüksel Filistin Türkiye Politika Güncel Haberler

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