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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meriç'e geçmiş olsun

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurtulmuş, şiddetin meşru olamayacağını belirtirken, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesiyle de görüştüğü bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meriç'in ailesiyle telefonda görüştü

Öte yandan TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla aradı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TBMM Başkanımız Kurtulmuş'un olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ettiği görüşmede, Vali Çeber, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. TBMM Başkanımız Sayın Kurtulmuş ayrıca Melih Meriç'in ailesiyle de telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti, Meriç'in bir an evvel sağlığına kavuşarak yeniden aramıza dönmesini temenni etti."

Kaynak: AA
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