TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni anayasa çağrımızı tekrarlıyorum. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve Anayasa’nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalar yürütmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmaları yoğunlaştırmalıyız."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni anayasa çağrımızı tekrarlıyorum.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni anayasa çağrımızı tekrarlıyorum. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalar yürütmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmaları yoğunlaştırmalıyız."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı