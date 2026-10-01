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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni anayasa çağrımızı tekrarlıyorum. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve Anayasa’nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalar yürütmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmaları yoğunlaştırmalıyız."

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni anayasa çağrımızı tekrarlıyorum.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Yeni anayasa çağrımızı tekrarlıyorum. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi etrafında gereksiz tartışmalar yürütmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmaları yoğunlaştırmalıyız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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