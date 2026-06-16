TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreteri Hasan'ı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı basına kapalı olarak kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un Hasan'ı kabul ettiği belirtildi.
Kurtulmuş'un makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç