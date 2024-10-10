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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'da Berdimuhammedov ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'da Berdimuhammedov ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Milli Lideri Gurbangulu Berdimuhammedov ile Aşkabat'ta bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkiler, İsrail'in Filistin topraklarındaki durumu ve güncel küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Aşkabat'ta bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aşkabat'taki temasları kapsamında, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir araya geldiğini bildirdi. Kurtulmuş, paylaşımında, "Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkileri ele aldığımız görüşmemizde, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırılarının yanı sıra güncel küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki tarihi, kültürel ve kadim kardeşlik bağlarının karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde gelişmeye devam etmesi arzusunda olduğumuzu ifade ettik. Ata yurdumuz olan Türkmenistan'da bulunmaktan memnuniyet duyuyor, hüsnükabulleri dolayısıyla Sayın Berdimuhammedov'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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