TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hep birlikte çocuk hakları konusunda Türkiye'yi örnek bir ülke, çocuk haklarında dünya lideri bir ülke haline getirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyelerini kabul etti. Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı. Kurtulmuş, dijital dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden genç ve çocukların korunması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "Gönlümüz arzu eder ki dünyada bugün yaşanan türbülansları, alt üst oluşları, çatışmaları, savaşları, iklim değişikliklerini, doğal afetleri hiç yaşamayalım ve çocuklar için çok daha güvenli, çok daha güzel bir geleceğin nasıl kurulabileceğine dair görüş alışverişinde bulunalım. Ancak ne yazık ki dünyanın realitesi bu değil, toz pembe bir dünyada yaşamıyoruz. Ancak hiçbir zaman içimizi karartmayacağız; çünkü kapkara bir dünyada da yaşamayacağız. Dolayısıyla dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen insan iradesinin bütün bu olumsuzlukları aşabilecek en önemli güç olduğunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Bugün savaşlar ve bütün felaketlerden birinci derecede etkilenen çocuklardır. Onun için çocuk haklarının önemli bir alan olduğunu ve modern dünyada giderek öneminin arttığı bir konu haline geldiğini biliyoruz. Bu yüzden Aile Bakanlığımızın koordinasyonunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerektiğinde ise dijital mecralardan çocukların korunması örneğinde olduğu gibi gerekli yasal düzenlemeleri yaparak çocuklarımızın korunması için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'GAZZE'DE YAŞANANLAR İNSANLIK VİCDANINI KANATIYOR'

Kurtulmuş, savaşların en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu söyleyerek, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Kurtulmuş, "Gazze'de yaşananlar insanlık vicdanını kanatıyor. İnsanlar sıcak evlerinde keyifle yağmuru izlerken Gazze'nin çocukları yağmurun, çamurun içerisinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu tablo dahi çocuk haklarının ne kadar önemli bir konu olduğunu bütün dünyaya anlatmak için yeterlidir. Ayrıca iklim değişikliği vesilesiyle ortaya çıkan kuraklık başta olmak üzere birçok afetin birinci derecede mağduru çocuklardır. Elbette yetişkin insanlar da bundan etkileniyorlar ama vücutlarının zayıflığı, hayata tutunma kapasitelerinin daha düşük olması nedeniyle maalesef çok sayıda çocuğun dünyadan koparıldığını hep beraber ibretle izliyoruz. Aynı şekilde gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke fark etmeksizin çevre tahribatının dünyanın her yerini etkilediğini; ancak en çok çocukları etkilediğini biliyoruz. Örneğin hava kirliliği bütün insanların akciğerinde olumsuz etkiler oluşturuyor; ancak çocukların vücutlarında çok ağır tahribatlar ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE DİJİTAL ZORBALIKTAN CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENİYOR'

Kurtulmuş, dijital mecralarda ortaya çıkan ahlaki zorbalığın yaygınlaştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dijital zorbalık başta olmak üzere çocukların ahlaki değerlerini ortadan kaldıran, çocuğun bedeni dahil olmak üzere mahremiyetini ortadan kaldıran birçok uygulama tam manasıyla çocuklara karşı işlenmiş suçtur ve açık bir zulümdür. Bunun önüne geçmek için koruyucu olmak mecburiyetindeyiz. 'Ne olursa olsun' diyerek bunları seyredemeyiz. Aynı şekilde başta uyuşturucu olmak üzere birtakım kötü alışkanlıkların hızla yayılması, küçük yaşlara inmesi gerçekten bütün insanlığın acil koduyla harekete geçmesi gereken bir alandır. Türkiye'miz de hem dijital zorbalıktan hem de bu kötü alışkanlıklardan ciddi şekilde etkileniyor. Bunun için uyanık olmak ve bu konuda tedbirlerimizi alarak, koruyucu olmamız gerekiyor. Sadece gençlerin tek başına şuurlu bir şekilde mücadele etmesi yetmiyor, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla ailelerimizin bütün imkanlarının kapasiteleriyle ve aynı şekilde okullarımızın da bu mücadeleye destek olması gerekiyor. Hep birlikte çocuk hakları konusunda Türkiye'yi örnek bir ülke, çocuk haklarında dünya lideri bir ülke haline getirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından 27'nci Ulusal Çocuk Forumu sonuç bildirgesi okundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı