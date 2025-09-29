TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği Türkiye'den çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hem doğulu hem de Avrupalı olma özelliklerini büyük bir devlet olarak sürdüren Türkiye Cumhuriyeti devletinin AB'ye tam üyeliği aslında Türkiye'den daha çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a geldi. Kurtulmuş, başkent Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile bir araya geldi. Macaristan parlamentosuna gelişinde Köver tarafından karşılanan Numan Kurtulmuş, daha sonra bir süre parlamento binasını gezdi. Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver, binada sergilenen kraliyet mücevherleri ile parlamento binasına ilişkin Kurtulmuş'a bilgi verdi.

Kurtulmuş ve Köver görüştü

Kurtulmuş ve Köver daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi ve heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan'ın ikili ve parlamentolar arası ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, heyetler arası görüşmede, ülkeye adım atmasının ardından kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek, bu ziyaretin Türkiye ve Macaristan arasında var olan karşılıklı mükemmel ilişkileri daha ileri taşıması temennisini dile getirdi. Macaristan ile olan ilişkilerin geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesinde olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan fevkalade mükemmel ilişkilerin parlamenterler arasında da artırılmasını arzuladıklarını belirtti. Bugün imzalanacak Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının da bir ahdi zemin oluşturacağını ifade eden Kurtulmuş, dostluk grupları başta olmak üzere komisyonların ortak çalışmalarının da önemine işaret etti.

Kurtulmuş, ayrıca gelecek yıl nisan ayında PAB 152. Genel Kurulu'nun İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver'e davetini iletti.

Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluğun tarihi geçmişine vurgu

Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver ise, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un göreve gelmesinin ardından ilk kez Macaristan'ı ziyaret ettiğini belirterek, bu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilere güçlü katkılar sunması temennisinde bulundu. Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluğun tarihi geçmişine dikkati çeken Köver, bugün imzalanacak mutabakat zaptıyla da iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmayı arzuladıklarını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver'den ortak basın toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver, görüşmelerin ardından Macaristan Ulusal Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı, ortak basın toplantısı düzenledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş konuşmasında, Köver'in geçen yıl Ankara'ya yaptığı resmi ziyaretin üzerinden bir yılı geçmeden iade-i ziyarette bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye ve Macaristan'ın, uluslararası ilişkilerde örnek teşkil edecek ikili ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Fevkalade dostane, yakın ve iş birliği içerisinde ilişkilerini geliştirmektedir. İki ülke arasındaki ilişkileri tanımlamak gerekirse herhalde 'mükemmel' kelimesini kullanmak yerindedir. Geliştirilmiş stratejik iş birliği seviyesine çıkarılmış olan bu ilişkiler her seferinde bir adım daha ileriye gidiyor. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayri Resmi Zirvesi dolayısıyla yapılan ziyarette bir adım daha yukarı çıkarıldı. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında imzalanan 17 mutabakat metniyle birlikte hemen hemen bütün alanlardaki ilişkilerimizin ahdi zemini sağlamlaştırılmış oldu. Savunma, enerji, turizm, eğitim ve kültür ile çok farklı alanlardaki iş birliklerimizi bundan sonra daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Avrupa'nın içlerine kadar uzanan 300 milyonluk Türk dünyası, barış ve dostluk anlamında katkı sunacak olan önemli bir coğrafyadır"

İki ülkenin hükümetleri ve liderleri arasındaki iyi ilişkilerin, parlamentolar arasında imzaladıkları anlaşma çerçevesinde daha da güçlenerek devam edeceğini belirten Kurtulmuş, "Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatının, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan bu geniş coğrafyanın, Avrupa'nın içerisinde var olan bir dostu, kardeşi, parçasıdır. Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan 300 milyonluk Türk dünyası, çivisi çıkmış, düzeni kalmamış dünyada, yeni bir düzen kurulabilmesi için barış ve dostluk anlamında katkı sunacak olan önemli bir coğrafyadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye'nin AB üyeliği için verdiği destek için teşekkür ederek, "AB bugün stratejik bir kavşak noktasındadır. ya içine kapanarak kendi iç kavgalarıyla birlikte tarihteki yerini alacak ya da dışarıya açılım sağlayarak yeni bir barış perspektifiyle Avrupa'nın kurumsal kimliğini artıracak ve Avrupa değerlerini güçlendirecektir. Hem doğulu hem de Avrupalı olma özelliklerini büyük bir devlet olarak sürdüren Türkiye Cumhuriyeti devletinin AB'ye tam üyeliği aslında Türkiye'den daha çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır" şeklinde konuştu.

"Ağır bir tabloyu insanlığın önüne çıkaracaktır"

Numan Kurtulmuş, insanlığın bir dönüm noktasında olduğuna işaret ederek, "İnsanoğlu içinde bulunduğu bu fevkalade büyük gerilim ve kırılmaları yaşayacak, bunların sonucu olarak savaşlar ve çatışmalar artacak ya da barışı tesis etmek için makul insani bir çerçevede görüşlerini odaklandıracaktır" dedi.

Türkiye ve Macaristan'ın da içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan iki önemli konunun bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bunlardan birisi Rusya-Ukrayna arasında üç yıldır devam eden savaş ve çatışma. Bir an evvel adil ve kalıcı barışın bulunabilmesi için bütün dünya ve bölge olarak gayret sarf etmek zorundayız. Eğer bu savaş nihayete erdirilemezse yeni çatışmaların, gerilimlerin kaynağı olacak belki bölgesel ve küresel yeni çatışmaların kapısını aralayacaktır. İkinci büyük uyarı ise iki yıldır İsrail'in Gazze'de işlemeye devam ettiği insanlık suçlarıdır. Modern zamanların gördüğü en büyük katliam ve soykırıma şahit oluyoruz. Bu soykırımın bir an evvel sona erdirilmesi ve Avrupa'da bir zamanlar Naziler tarafından Yahudilere karşı işlenenin bin beterinin işlenmesinin durdurulması bütün insanlığın ortak sorumluluğudur. Eğer bu çatışma nihayete erdirilemezse korkarım ki bölgesel ve küresel çatışmalar fevkalade ağır bir tabloyu insanlığın önüne çıkaracaktır" diye konuştu.

Türkiye ve Macaristan olarak hem içinde bulundukları bölgelerde hem de dünyada; barışı, istikrarı ve dostluğu hedef alan iki ülke olduklarını belirten Kurtulmuş, barışın sağlanması konusunda ortak fikirleri paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı. - BUDAPEŞTE